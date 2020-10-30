شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف والقروض

أعلن مصرف الرافدين عن شمول منتسبي وزارة الدفاع الذين يتم توطين رواتبهم على المصرف بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى من حاملي بطاقة الماستر كارد.



واوضح المصرف ، إن منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية فأنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى التي يمنحها المصرف"، مشيرا الى أن الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديدا.

