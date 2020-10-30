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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 10:43 ص

شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف والقروض

مصرف الرافدين
أعلن مصرف الرافدين عن شمول منتسبي وزارة الدفاع الذين يتم توطين رواتبهم على المصرف بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى من حاملي بطاقة الماستر كارد.

واوضح المصرف ، إن منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية فأنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى التي يمنحها المصرف"، مشيرا الى أن الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديدا.
 
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