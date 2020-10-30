محافظ الديوانية: نسبة البطالة في المحافظة تجاوزت الـ 52%

أكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، ، أن نسبة البطالة في المحافظة تجاوزت 52%، مشيرا إلى أن نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب تجاوزت 40 بالمائة.

وقال الشعلان في تصريح صحفي، إن" ملايين الدونمات الزراعية متروكة لعدم توفر الحصص المائية" لافتا إلى أن "الأراضي الزراعية للرز تقدر نحو 200 ألف دونم "،.

وأضاف ان" كل المشاريع في الديوانية تأهيلية "، مبينا "لدينا مراجعة دورية للمشاريع المتلكئة".

ولفت الى ان " الجهد البلدي في المحافظة لا يستطيع السيطرة على الأنقاض، مشيرا الى وجود ترهل في المحافظة أكثر من قدرتها التشغلية ".

ونوه الى ان" بلدية المحافظة مديونة 26 مليار دينار "، وأردف قائلا إن "شركة الرافدين التي تولت مشروع مجاري الديوانية أفلست".

وبيّن أن " نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب في المحافظة تجاوزت 40%".