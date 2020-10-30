التغيير تطالب بتدقيق سجلات الناخبين بكردستان

طالب القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، ، تدقيق سجلات الناخبين في إقليم كردستان.

وقال شيخ وهاب إن”سجلات الناخبين في الإقليم مسيطر عليها من قبل الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وفيها الكثير من الأسماء الوهمية، أو من المواطنين الكرد من سوريا وتركيا تم تسجيلهم في سجلات الناخبين.

وأضاف أنه”يجب عدم الاعتماد على السجلات السابقة وإجراء تدقيق شامل، لضبط إجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، تضمن تمثيلا حقيقيا للمواطنين.

وأشار إلى أن”الانتخابات السابقة وتحديدا في السليمانية وحلبجة شهدت تزويرا كبيرا ، بسبب فساد أعضاء المفوضية، وعدم وجود رقابة من المنظمات الدولية داخل الأقضية والنواحي.

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