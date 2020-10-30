الخارجية النيابية: موقف حكومة الكاظمي تجاه التغلغل التركي ضعيف جدا

وصف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عامر الفايز، موقف حكومة الكاظمي تجاه التغلغل التركي بشمال البلاد بانه ضعيف.



وقال الفايز ، ان” موقف حكومة الكاظمي من التغلغل التركي في شمال البلاد ضعيف جدا وغير مرضي للطموح ويجب محاسبتها”، لافتا الى ان “موقف وزارة الخارجية باعتبارها المعنية بالملف ضعيف هو الاخر رغم ان البرلمان طالب باتخاذ اجراءات متعددة لايقاف التغلغل والاعتداءات ابرزها مفاتحة الامم المتحدة واستخدام الاطار الاقتصادية لدفع تركيا للانسحاب من الاراضي العراقية.



وأضاف ان “الحكومة تغض النظر عن الوجود التركي في في شمال العراق وهناك ضرورة لمحاسبتها.