قيادي تركماني: قوى سياسية فرضت هيمنتها على توزيع المقاعد

أكد القيادي التركماني اكرم فوزي ترزي , ، أن القومية التركمانية ظُلمت مرة أخرى حيث فرضت قوى سياسية هيمنتها في توزيع المقاعد دون وجه حق , مشيرا الى ان التركمان قبلوا توزيع المقاعد على مضض وهم غير راضين على ذلك.

وقال ترزي, ان ” القوى السياسية مازالت مصرة على تهميش المكون الأساسي الثالث من المجتمع العراقي وهم التركمان حيث أصرت على ظلمنا مرة أخرى خلال توزيع المقاعد لمحافظة كركوك رغم اصالة المكون في هذه المحافظة المتاخية ” .



وأضاف ان “توزيع المقاعد لم يكن عادلا وان التركمان قبلوا به على مضض الا انهم غير راضين لذلك التوزيع الذي فرضته بعض القوى السياسية ” .

وأشار ترزي الى ان “قبول التركمان وتنازلهم يأتي من خلال حرصهم على استقرار البلاد وتنازلنا لاجل العراق وليس لاجل رغبات الكتل المهيمنة على المشهد السياسي.

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