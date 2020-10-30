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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 10:30 ص

سائرون: موعد الكاظمي لإجراء الانتخابات كلام إعلامي والأمر متروك للمفوضية

سائرون
أكد تحالف سائرون عدم احقية مجلس النواب والحكومة بتحديد موعد الانتخابات المقبلة والامر متروك للمفوضية، مبينا ان الموعد المحدد من قبل الحكومة لايتجاوز كونه كلام اعلامي.
وقال النائب عن سائرون رامي السكيني ان “القانون منح مفوضية الانتخابات الحق بتحديد موعد اجراء الانتخابات التشريعية بعد ان تستكمل اجراءاتها الفنية واللوجستية وتحدد احتياجاتها المالية لإجراء الانتخابات.
واضاف ان “الموعد المحدد من قبل الحكومة في حزيران لايتعدى كونه كلام اعلامي”، لافتا الى ان “السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس من صلاحيتهما تحديد موعد الانتخابات وانما المصادقة فقط.
واوضح  السكيني ان “مجلس النواب بعد استكماله للقوانين اللازمة التي تمكن المفوضية من اجراء الانتخابات سيستفهم  منها الموعد الذي بإمكانها اجراء الانتخابات فيه.
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أخر تعديل: الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 10:32 ص
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