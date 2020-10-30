المالية النيابية: تخفيض القرض الحكومي لتأمين الرواتب إلى أقل من النصف

أعلنت اللجنة المالية النيابية، عزمها تخفيض مبلغ القرض الحكومي الى اقل من النصف قبل تمريره، مبينة ان الارقام التي طلبتها الحكومة مبالغ فيها وغير واقعية.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ان “اللجنة اطلعت على المبلغ المقدم للقرض من قبل الحكومة لتامين رواتب الموظفين الا انها ناقضت نفسها بعد تصريحات المتحدث باسمها وامكانية تامين الرواتب من دون القرض.

واضاف ان “مبلغ القرض البالغ 41 ترليون دينار لن يمرر بالصيغة الحالية وسيتم تخفيضه الى اقل من النصف وحسب الحاجة الفعلية لتامين الرواتب”، لافتا الى ان “النفقات غير الضرورية سيتم تاجيلها وترحيلها على موازنة 2021 والاكتفاء مبلغ القرض فقط بما يؤمن الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.

واوضح ان المبلغ المحدد للقرض لاربعة اشهر يوازي مصروفات العراق الثمانية الماضية ما اثار الشك لدى اللجنة.