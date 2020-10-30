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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 30 تشرين الأول 2020 10:23 ص

نائب يبدي استغرابه الشديد من سرعة اختيار أمين جديد لبغداد خلفا للحبوبي

علاء-الربيعي
أبدى عضو لجنة الخدمات النيابية عن تحالف سائرون  علاء الربيعي استغرابه الشديد من سرعة اختيار أمين جديد خلفا للامين  المعتذر منهل الحبوبي.

وقال الربيعي في بيان  ان : عملية الاستقالة والتكليف التي تمت خلال ساعات قليلة توحي بأنها كانت مدبرة وليست عفوية وقد تكون هنالك اطراف سياسية تقف خلف الموضوع لمصالح خاصة امتنع الامين السابق منهل الحبوبي عن تنفيذها .

وخاطب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالقول : ما هي المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الامين الجديد  علاء كاظم معن وما هي الكفاءة والمؤهلات التي يتمتع بها !!!.وهل كان هو فعلاً اختيارك ام فرض عليك بعد تدخل فاسدين كانوا يتحكمون بالقرار في الحكومات السابقة ؟؟.


وطالب الربيعي رئيس الوزراء بتقديم إيضاحات فورية لخطورة المرحلة وحساسية المنصب الذي من المفترض ان من يتصدى له يمتلك مؤهلات استثنائية خصوصاً وان بغداد تعاني من مشاكل كبيرة سواء على مستوى الخدمات او حتى على مستوى البنى التحتية التي فشل الامناء السابقون من معالجتها .

واضاف ان : عملية الاختيار لامين بغداد الحالي تمت دون تدخل اي طرف ولَم تسمع آراء لجنة الخدمات النيابية او حتى نواب بغداد الذين تفاجأوا  من اعلان اسم الامين الجديد الذي نتمنى له التوفيق خدمة لبغداد واهلها.
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