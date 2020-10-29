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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 29 تشرين الأول 2020 04:50 م

الكاظمي يمنع ضباط الجيش الكبار من السفر خارج العراق إلا بعد موافقته

الكاظمي

قرر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، منع سفر كبار الضباط إلى خارج البلاد، إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.
وذكر مصدر أمني أن ”الكاظمي أصدر قرارا بمنع سفر الضباط ذوي الرتب الرفيعة إلى خارج البلاد، إلا بموافقته شخصيا“.
وأضاف المصدر الذي طلب إخفاء هويته، أن ”التوجه الجديد جاء عقب سفر عدد من الضباط إلى خارج البلاد مؤخرا، دون موافقات أصولية، بالتزامن مع التحقيقات الجارية في إصابة ومقتل آلاف المتظاهرين العام الماضي“.

ولفت إلى أن ”الإجراء الجديد جاء للحد من سفر الضباط خارج البلاد، خاصة عقب سفر الفريق الركن جميل الشمري، إلى تركيا، وهو متهم بواقعة مقتل متظاهرين في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد“.
 وتُجري لجنة عراقية تحقيقات مكثفة، من أشهر؛ للتوصل إلى المتورطين بمقتل وإصابة نحو 26 ألف متظاهر، خلال احتجاجات العام الماضي.

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