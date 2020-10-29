مصادر: تحركات لترشيح خالد العبيدي بديلا للحلبوسي في رئاسة البرلمان

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات لترشيح خالد العبيدي رئيسا للبرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي.

وقالت مصادر إعلامية أن العبيدي اجتمع برئيس الجمهورية بعلم رئيس الوزراء، من اجل الإعلان عن انهاء تكليفة بمنصب مدير الحركات في جهاز المخابرات العامة، وعودته نائبا في البرلمان كما كان قبل التكليف.



وأشارت الى أن ذلك سيتبعه انضمام العبيدي الى الجبهة العراقية التي يرأسها أسامة النجيفي، ويرأس كتلتها البرلمانية احمد الجبوري (أبو مازن) تمهيدا لترشيحه الى رئاسة البرلمان بعد ارغام الحلبوسي على الاستقالة.

ولم يتم التأكد من المعلومات المذكورة رسميا.

وكانت عدد من الكيانات السياسية السنية أعلنت عن تشكيل جبهة العراقية وتضم كتلتها النيابية (40) نائب حسبما أعلنت في اجتماعاتها الليلتين السابقتين تمهيدا لاجراء إصلاحات في العمل البرلماني، تبدأ بإقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان بعد الاتفاق مع الكتل البرلمانية الأخرى.