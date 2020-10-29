بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 30 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الولايات المتحدة تقوم بأكبر عملية مصادرة للأسلحة الإيرانية بلاسخارت: الأمم المتحدة تدعم عودة النازحين العراقيين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة البرلمان العربي يجدد وقوفه مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره اقتراحات بتقسيم نينوى إلى 8 مناطق بالنسبة للدوائر الانتخابية مقتل مزارع وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين في ديالى الصحة العراقية ترد على مخاوف تأثير الأزمة المالية على استيراد لقاح كورونا المعموري: ديالى عانت الأمرين من العمليات الإرهابية الجبوري: سليماني يتحمّل قرار تدمير أهل السنة بالعراق وهو الذي نصّب الحلبوسي رئيسا للبرلمان أيقونة تظاهرات تشرين.. مسيرة طلابيّة تحيي ذكرى "صفاء السراي" تطوف بغداد وزارة الثقافة تكشف حقيقة إغلاق متحف "عبد الكريم قاسم"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 29 تشرين الأول 2020 01:24 م

"التعاون الخليجي" يصدر بيانا بشأن استمرار قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية على السعودية

مجلس التعاون الخليجي
أصدر مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، بيانا بشأن استمرار جماعة "أنصار الله" اليمنيية في "استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية عبر إطلاق طائرات مسيرة ومفخخة".
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف إلى أن "هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تهديدا لأمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها"، مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ.

وأكد الحجرف، "وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة".
وأعن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه خميس مشيط.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن "هناك محاولات مستميتة من ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.. أحبطنا كل المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية".
وأضاف المالكي في حديث لقناة العربية السعودية، "دمرنا 3 صواريخ باليستية اليوم و6 مسيرات مفخخة حوثية.. الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية". وأردف، "وضع الحوثيين على الأرض في مأرب والجوف يائس وتعيس.. تمت إبادة تعزيزات حوثية في مأرب والجوف"، مؤكدا أن "ميليشيات الحوثي عاجزة عن تحقيق أي نصر في الجوف.. فهي تخسر أكثر من 300 عنصر يوميا في مأرب والجوف".


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أسلحة

الولايات المتحدة تقوم بأكبر عملية مصادرة للأسلحة الإيرانية 30 تشرين الأول 2020 10:12 ص

181

طهران تمنع إرسال الإيرانيين للعمرة .. ما الأسباب؟ 29 تشرين الأول 2020 04:53 م

كورونا الهند

أكثر من 8 ملايين مصاب بكورونا في الهند 29 تشرين الأول 2020 12:12 م

مخمد باقر

رئيس البرلمان الإيراني يعلن إصابته بفيروس "كورونا" 28 تشرين الأول 2020 10:32 ص

D6441FB6-CEFA-42A9-9668-14EA45416BEA-660x330

المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة 28 تشرين الأول 2020 10:27 ص

alsabaah-51639

مقتل 7 من قادة "القاعدة" بسوريا في غارة أمريكية 27 تشرين الأول 2020 11:44 ص

alsabaah-51639

الأفاعي الحوثية الإيرانية تلدغ بعضها .. اغتيال وزير الرياضة في حكومة الانقلاب بصنعاء 27 تشرين الأول 2020 11:39 ص

ترامب

واشنطن توسع عقوباتها ضد طهران ووزير النفط الإيراني في قائمتها السوداء 27 تشرين الأول 2020 10:43 ص

التعليقات