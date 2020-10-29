"التعاون الخليجي" يصدر بيانا بشأن استمرار قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية على السعودية

أصدر مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، بيانا بشأن استمرار جماعة "أنصار الله" اليمنيية في "استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية عبر إطلاق طائرات مسيرة ومفخخة".

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف إلى أن "هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تهديدا لأمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها"، مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ.



وأكد الحجرف، "وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة".

وأعن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه خميس مشيط.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن "هناك محاولات مستميتة من ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.. أحبطنا كل المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية".

وأضاف المالكي في حديث لقناة العربية السعودية، "دمرنا 3 صواريخ باليستية اليوم و6 مسيرات مفخخة حوثية.. الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية". وأردف، "وضع الحوثيين على الأرض في مأرب والجوف يائس وتعيس.. تمت إبادة تعزيزات حوثية في مأرب والجوف"، مؤكدا أن "ميليشيات الحوثي عاجزة عن تحقيق أي نصر في الجوف.. فهي تخسر أكثر من 300 عنصر يوميا في مأرب والجوف".





