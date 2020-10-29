حقوق الانسان النيابية: 70% من أهالي سنجار الأيزيديين لم يعودوا إلى مناطقهم



بين عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، قصي الشبكي، ان مايزيد عن 70 من الايزيديين في سنجار لم يعودوا الى مناطقهم بعد العمليات الارهابية التي حدثت بحقهم، لافتا الى ان هناك مخاوف في سنجار من عودة الارهاب في حال احداث تغييرات امنية.

وقال الشبكي ان “الحكومات المتعاقبة بعد التحرير لم تستطع اعادة النازحين في سنجار الى مناطقهم، وخاصة الايزيديين حيث مازال اكثر من 70 بالمئة منهم خارج هذه المنطقة”.

واضاف ان “هناك مخاوف في سنجار من عودة الارهاب الى هذه المنطقة، من خلال قيام الحكومة باحداث تغييرات امنية خاصة بعد اتفاق الكاظمي مع الاقليم حول سنجار”.

وبين ان “الحكومات المتعاقبة لم يكن لها دور كبير في تعزيز الامن في مناطق سنجار وسهل نينوى، وخاصة مايتعلق بدعم الاستقرار، وهو ما ولد مخاوف لدى الاقليات في سهل نينوى من اقدام الكاظمي على خطوات تؤدي الى الانفلات الامني في مناطقهم”.