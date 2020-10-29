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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 29 تشرين الأول 2020 12:07 م

خبير أمني يحذر من خلايا داعش النائمة في أطراف ديالى وأريافها

قوات الأمن
حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من تواجد الخلايا الارهابية النائمة في اطراف محافظة ديالى وخاصة مناطق الارياف والوديان ذات التضاريس الوعرة.
وقال الساعدي إن “العناصر الارهابية تتخذ من المناطق الريفية الكبيرة ملاذا امنا لها، اضافة الى انها تستغل الوديان في ديالى والمرتفعات كمناطق للاختباء فيها بسبب تضاريسها الوعرة، والتراخي الامني في تلك المنطقة”.
واضاف ان “الحكومة تتحمل مسؤولية مايحدث من جرائم ارهابية في ديالى، خاصة ان الكثير من اقضيتها تشهد عمليات ارهابية بشكل شبه يومي، من دون ان تتخذ الحكومة قراراً عاجلا لايقاف نزيف الدم”.
وبين ان “مناطق ديالى تحتاج الى جهد امني كبير اضافة الى وسائل تقنية حديثة وكاميرات حرارية تنتشر في المناطق الوعرة من اجل السيطرة الامنية على المناطق الكبيرة والبعيدة عن انظار القوات الامنية”.
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