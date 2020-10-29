بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 30 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الولايات المتحدة تقوم بأكبر عملية مصادرة للأسلحة الإيرانية بلاسخارت: الأمم المتحدة تدعم عودة النازحين العراقيين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة البرلمان العربي يجدد وقوفه مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره اقتراحات بتقسيم نينوى إلى 8 مناطق بالنسبة للدوائر الانتخابية مقتل مزارع وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين في ديالى الصحة العراقية ترد على مخاوف تأثير الأزمة المالية على استيراد لقاح كورونا المعموري: ديالى عانت الأمرين من العمليات الإرهابية الجبوري: سليماني يتحمّل قرار تدمير أهل السنة بالعراق وهو الذي نصّب الحلبوسي رئيسا للبرلمان أيقونة تظاهرات تشرين.. مسيرة طلابيّة تحيي ذكرى "صفاء السراي" تطوف بغداد وزارة الثقافة تكشف حقيقة إغلاق متحف "عبد الكريم قاسم"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 29 تشرين الأول 2020 11:56 ص

وزير النقل: استئناف عمل التكسي النهري قريباً

وزير النقل الشبلي
أكد وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الخميس، تفعيل التكسي النهري خلال المدة القليلة المقبلة، مشيرا الى وجود شركات ستشارك بتشغيل التكسي النهري.
وقال الشبلي في  تصريح متلفز ، إنه “تم التوجيه في ما يخص التكسي النهري لاستئنافه قريبا جدا”، مرجحاً ، أن “تأتي شركات للتشغيل المشترك، ونتأمل خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وأضاف، أن “التكسي النهري وسيلة نقل جديدة ستضاف للعراقيين من خلال استخدام نهر دجلة”، مشيراً إلى أن “التكسي النهري سينطلق في بغداد والبصرة وسيشمل جميع المحافظات”.
يذكر أن الشركة العامة للنقل البحري حددت، في وقت سابق، موعداً لتفعيل التكسي النهري في بغداد والمحافظات. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صالح

برهم صالح : الإرهاب استهدف الجميع وضحايا المسلمين أضعاف الديانات الأخرى 29 تشرين الأول 2020 01:21 م

الكاظمي

الكاظمي : وظيفة الحاكم الاستماع لشعوبهم .. وللشعب حقوق أصيلة وصوت واضح وموقف شجاع 25 تشرين الأول 2020 11:10 ص

الزين

هروب الفنان جلال الزين وملاحقته قضائيا بعد انتحار زوجته |فيديو 22 تشرين الأول 2020 11:08 ص

وزير المالية علاوي

وزير المالية يقر بوجود صعوبات تعترض تأمين رواتب الموظفين 14 تشرين الأول 2020 10:36 ص

علاوي

علاوي يشكك بإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها ويؤكد فقدان المواطنين الثقة بالعملية السياسية 14 تشرين الأول 2020 10:10 ص

وزير المالية

وزير المالية يحذر من تداعيات خطيرة على الاقتصاد حال انسحاب السفارة الأمريكية 11 تشرين الأول 2020 10:04 ص

احمد الصفار

المالية النيابية: العراق لا يمتلك قاعدة بيانات ولا احصائيات لعدد الموظفين 09 تشرين الأول 2020 02:39 م

مصطفى الكاظمي

الكاظمي : التحقيق في قضية مقتل الهاشمي وصل إلى خيوط مهمة 04 تشرين الأول 2020 10:27 ص

التعليقات