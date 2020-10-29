وزير النقل: استئناف عمل التكسي النهري قريباً

أكد وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الخميس، تفعيل التكسي النهري خلال المدة القليلة المقبلة، مشيرا الى وجود شركات ستشارك بتشغيل التكسي النهري.

وقال الشبلي في تصريح متلفز ، إنه “تم التوجيه في ما يخص التكسي النهري لاستئنافه قريبا جدا”، مرجحاً ، أن “تأتي شركات للتشغيل المشترك، ونتأمل خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف، أن “التكسي النهري وسيلة نقل جديدة ستضاف للعراقيين من خلال استخدام نهر دجلة”، مشيراً إلى أن “التكسي النهري سينطلق في بغداد والبصرة وسيشمل جميع المحافظات”.

يذكر أن الشركة العامة للنقل البحري حددت، في وقت سابق، موعداً لتفعيل التكسي النهري في بغداد والمحافظات.