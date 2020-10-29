مصدر: جميع المشاريع الاستثمارية في كردستان مملوكة لشخصيات حزبية

أكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، الأربعاء، أن جميع المشاريع الاستثمارية التي تنفذ داخل إقليم كردستان تعود لشخصيات متنفذة في الإقليم.

وقال محمد في تصريح له ن”الشخصيات المتنفذة في الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني هي من تمتلك المشاريع التجارية والمستشفيات الأهلية ومحطات الوقود ومدن الألعاب والفنادق وغيرها”.

وأضاف أن”هذه المشاريع لاتخدم المواطنين الفقراء من أصحاب الدخل المحدود، والاعمار الذي تتحدث عنه أحزاب السلطة، لايخدم سوى الأحزاب وأعضائها وعوائلهم، كون المواطن الفقير لايمكنه مراجعة المستشفيات الأهلية بسبب ارتفاع أجورها”

وأشار محمد إلى أن”هذه الشخصيات المتنفذة داخل الحزبين كونت ثروتها من السرقات والفساد المالي والإداري على حساب المواطن الفقير الذي يعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية”.