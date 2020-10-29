توقعات بسقوط أمطار غزيرة على العراق .. هذا موعدها



تشير التوقعات الجوية الى فترة خصبة من الأمطار في العراق تبدأ قريباً.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في منشور على صفحته في الفيسبوك "التحديثات الصباحية لاتزال تبشر بفترة خصبة وتبدأ من أوائل الشهر المقبل وتستمر طيلة الفترة القادمة".

وأضاف ان "النموذج الامريكي يشير الى نزول منخفضين جويين الأول من 1 الشهر المقبل والثاني يليه مباشرة من السابع من الشهر المقبل". لافتا الى ان "التحديث الاوروبي يتوقع انزياح المرتفع المداري وتأثير مباشر للمنخفض الجوي في أجواء العراق يستمر 7 أيام ماطرة". ونوه ايضا الى ان "التحديث الكندي يشير الى أمطار غزيرة في أغلب مناطق العراق في الحالة المطرية الثانية".