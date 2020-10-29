بيرلو يكشف أسباب هزيمة يوفنتوس أمام برشلونة بأبطال أوروبا



كشف أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي عن سبب هزيمة فريقه أمام برشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: “كنا نعلم أنه سيكون صعبًا ضد فريق يلعب كرة قدم جيدة ، معتادًا على اللعب على هذا المستوى ، بينما نحن في عمل مستمر ،في النهاية ، ستكون مباراة مفيدة لنا لكي ننمو ونتطور في المستقبل”. وأضاف :”إنه أمر محبط عندما تنخفض إلى 10 لاعبين ، حيث لا يمكنك الضغط عليهم ، وإلا سينتهي الأمر بالركض فارغًا، هذا ما لم يدركه الفتيان عندما تراجعنا إلى 10. ” وتابع: حتى قبل طرد دميرال في الدقائق الأخيرة ، بالكاد هدد يوفنتوس البلوجرانا :”كانت الخطة هي نشر دفاع برشلونة أكثر قليلاً ، لكننا كنا نميل إلى أن نكون قريبين جدًا من بعضنا البعض ونلعب جميعًا على نفس الخطوط.” وواصل :”نحن بحاجة إلى أن نكون أسرع في الطريقة التي نحرك بها الكرة لخلق مواقف فردية ، لكننا لم ننجح في ذلك الليلة.” وزاد :”لقد حاولوا إنشاء شيء هناك ، لكننا بحاجة إلى العمل والتحسين حتى نتمكن من لعب برشلونة بشروط مستوية.”