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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 29 تشرين الأول 2020 11:30 ص

غداً.. انطلاق 5 مباريات في ثاني جولات الدوري الممتاز

الدوري

تنطلق يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم باقامة خمسة لقاءات تحتضنها ملاعب بغداد والمحافظات.

ويخوض فريق الزوراء اختباراً صعباً عندما يواجه النفط، في أديم ملعب الشعب الدولي، ويتطلع النوارس لتحقيق فوزه الأول إثر تعادله في افتتاح المسابقة أمام الشرطة، بينما ترنو كتيبة يحيى علوان إلى مواصلة النتائج الايجابية بعد تغلبها على الحدود في بداية مشوارها بهدف نظيف. وفي بقية مباريات الجولة الثانية يطمح الشرطة إلى اجتياز أمانة بغداد وهو يعول على نجومه، بينما يرنو فريق العاصمة لتصحيح المسار بعد خسارته الأولى أمام النفط . ويلعب أيضًا النجف أمام نفط الوسط في ديربي المحافظة، ويلتقي الكهرباء منافسه الحدود في ملعب التاجي، وسيحل الميناء ضيفًا على السماوة. وتستكمل لقاءات الجولة الثانية السبت والأحد المقبلين عندما يواجه الطلبة فريق الصناعات الكهربائية، ويضيف نفط البصرة القوة الجوية، ويستقبل اربيل زاخو، وسيكون ملعب الميمونة مسرحًا لمباراة نفط ميسان والديوانية، ويتقابل الكرخ والقاسم في ملعب الأول.

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