نصيف: جداول توزيع الدوائر الانتخابية صممتها ماكينات سياسية لمصالح انتخابية

اتهمت النائبة عالية نصيف , ، قوى سياسية متنفذه بتصميم جداول الدوائر الانتخابية بحسب مصالحها الانتخابية , مشيرة ان الجداول ضمت مناطق متباعدة ولا علاقة لها بدائرة انتخابية واحدة .

وقالت نصيف, ان “الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية فيها خلل واضح حيث ضمت مناطق متباعدة دون تطبيق مبدا التجاور الجغرافي”، متهمة “قوى سياسية متنفذة بالوقوف وراء تصميم هذه الجداول لحساب مصالحها الانتخابية ” .