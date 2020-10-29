نائب: علامات استفهام كثيرة على تصريحات الحكومة بعدم وجود أزمة مالية

قال النائب عن تحالف عراقيون، اسعد المرشدي، ان هناك علامات استفهام كثيرة على الحكومة بعد ان اكدت وصرحت سابقا عدم وجود ازمة مالية لغاية نهاية العام الجاري، في وقت تطالب فيه اليوم بالتصويت على قانون الاقتراض من اجل تمويل الرواتب.

واوضح المرشدي ، ان “وزير المالية صرح قبل شهر من اليوم بوجود الأموال وعدم وجود أي مشكلة في تمويل الرواتب، إضافة الى ان الكاظمي اكد عدم وجود مشكلة في توزيع الرواتب لحين انتهاء العام الجاري.

وأضاف ان “هناك امرا مستغربا من مطالبة الحكومة بتشريع قانون الاقتراض من اجل توفير مبالغ الرواتب، إضافة الى ان هناك مشاكل كبيرة سيخلفها اقتراض الحكومة.

ودعا “الحكومة الى الابتعاد عن سياسة التجويع والمماطلة خاصة ان وزارة المالية اكدت وجود مبالغ كافية وعدم وجود مشكلة في تأمين الرواتب.