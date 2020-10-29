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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 29 تشرين الأول 2020 10:30 ص

القانونية النيابية تكشف عن إحالة مشروع إنشاء مول بمبلغ يكفي لبناء 1000 مدرسة للنزاهة

حسين العقابي
كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن احالة الحكومة مشروع استثمار مول في المنصور بمبالغ مالية تكفي لبناء 1000 مدرسة، للتحقيق  مبينة ان المشروع خصصت له ارض تقدر ثمنا بالمليارات.
وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي ان “اللجنة القانونية والنزاهة تحقق بمشاريع احيلت عديدة ولم تصل الى نتيجة حتى الان كون المستفيد منها رؤوس كبيرة في الدولة وتحول دون الوصول الى الحقيقة.
واضاف ان “واحدا  من تلك المشاريع احالة مشروع بناء مول في منطقة المنصور بمبلغ مالي يصل الى ترليون و 200 مليار دينار”، مشيرا الى ان “المشروع احيل لشركة ليس لديها أي تخصص او اعمال سابقة مما يثير الشك.
واوضح ان ” بناء المول شيد على ارض تقدر بمليارات الدولارات”، لافتا الى ان “المبلغ يكفي لبناء اكثر من 1000 مدرسة بحاجة اليها العراق.  
وتابع ان “تلك المشاريع تجعل من البرلمان يعيد الحسابات بكل نقطة بالورقة الاصلاحية التي تقدمت بها الحكومة ومبلغ القرض لمنع احالة مثل تلك المشاريع.
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أخر تعديل: الخميس، 29 تشرين الأول 2020 10:35 ص
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