مصادر تكشف لـ"بغداد بوست" عن الأسباب الحقيقية لاستقالة أمين بغداد

كشفت مصادر مطلعة لبغداد بوست عن الأسباب الحقيقية لاستقالة امين بغداد.

وقالت هذه المصادر ان سبب استقالة امين بغداد مهند الحبوبي ليس وضعه الصحي بل هو يسبب الهدر المالي الكبير في عقود امانة بغداد واهمها عقد تنظيف الكرادة اللمنوح لشركة خاصة تعود لقوى متنفذة حيث طلب الامين من رئيس الوزراء انهاء هذا العقد الفاسد وتحمل اي نتائج قانونية لانه يسبب هدرا كبيرا لا مبرر له ويمكن للامانة ان تقوم به وبخلاف ذلك فهو غير مستعد للاستمرار بالعمل في الامانة.

واشارت المصادر الى ان رئيس الوزراء رفض طلب الامين واقنعه حفظا لماء وجه الحكومة ان يبرر الاستقالة بالوضع الصحي.

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