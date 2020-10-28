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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020 09:28 م

اقتراحات بتقسيم نينوى إلى 8 مناطق بالنسبة للدوائر الانتخابية

الدوائر
اقتراحات بتقسيم نينوى إلى 8 مناطق بالنسبة للدوائر الانتخابية
اقترح محافظ نينوى الأسبق “أثيل النجيفي”، تقسيم محافظة نينوى بالنسبة للدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد إلى 8 مناطق كل منطقة تضم 4 نواب، حيث يكون في مدينة الموصل لوحدها 3 مناطق لاحتوائها على 12 نائب.

وأضاف النجيفي في تصريح ، أن المنطقة العربية التي تشمل جنوب وغرب الموصل تعتبر منطقة واحدة، وتلعفر منطقة، وسنجار منطقة، والحمدانية ومخمور منطقة، وتلكيف والشيخان وبعشيقة منطقة.

وأوضح النجيفي، نحن لا نرفض قانون الانتخابات الجديد، ولكننا نرفض المحاولات لربط مناطق من داخل مدينة الموصل بالقرى والأرياف من حولها.

وتابع: لدينا مقترحات مقابلة ونطالب بإقرار مقترحاتنا بدلا من مقترح تشتيت أصوات المدينة

وأشار إلى أن هناك ثلاثة مقترحات مقدمة من نواب آخرين متطابقة تقريبا مع مقترحنا .. بينما تقدم نائب واحد بمقترح ضم انتقاء بعض الأحياء من مدينة الموصل وضمها إلى نواحي خارجها لتركيز مؤيديه.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.
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