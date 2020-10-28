مقتل مزارع وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين في ديالى

قتل مزارع وأصيب آخر بانفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ديالى، بحسب مصدر أمني في المحافظة.



وقال المصدر، إن “عبوتين ناسفتين انفجرتا في قاطع ناحية العبارة 14كم شمال شرق بعقوبة، مما أدى إلى مقتل مزارع وإصابة آخر”.



وأضاف المصدر أن “العبوتين تم وضعهما في الطرق الزراعية المؤدية إلى البساتين”.



ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم الدولة “داعش”، لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين، وديالى.

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