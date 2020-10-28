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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020 09:18 م

الصحة العراقية ترد على مخاوف تأثير الأزمة المالية على استيراد لقاح كورونا

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الصحة العراقية ترد على مخاوف تأثير الأزمة المالية على استيراد لقاح كورونا
تحدث مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة “رياض عبد الأمير”، عن صعوبة تصنيع لقاح كورونا في العراق، فيما أكد أن الأزمة المالية التي تمر فيها البلاد لن تؤثر على توفير اللقاح للمصابين.

وقال عبد الأمير، إن “الدولة سخرت كل جهودها وإمكانياتها في سبيل مواجهة فيروس كورونا، بالتالي نعتقد أن الأزمة المالية لن تؤثر على تأمين مبالغ مالية لتوفير اللقاح”.

وأضاف أن “اللقاح من الصعب تصنيعه في العراق لأنه يحتاج إلى تجارب كبيرة ونحن لا تتوفر لدينا هذه الإمكانيات الكبيرة لتصنيع اللقاح”، مبينا أن “تصنيع الأدوية في العراق لا يزال بشكل محدود”.

وأوضح أن “عملية التكهن ببقاء معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا ضمن الأعداد الحالية صعبة جدا، لان ذلك يعتمد على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية”.

وكانت وزارة الصحة العراقية حددت، المواعيد المتوقعة لاعتماد وإنتاج لقاح كورونا وقدومه للعراق.

وقال رياض عبد الأمير في مقابلة متلفزة، إن “هناك 9 لقاحات ينتظر الاعتماد النهائي لها ونعتقد أن أي لقاح معتمد سيقر بداية العام المقبل وينتج قبل منتصف 2021″.

وأضاف ” نعتقد انه ستتوفر 8 ملايين نسخة من لقاح كورونا كمرحلة أولى في العراق بعد إنتاجه واللقاح سيوزع مجاناً”.

وشدد على أن “لبس الكمامة ثبت علمياً انه الوسيلة الأفضل للوقاية من كورونا”.

وحول ما يشاع عن بدء العراق بتطبيق تجارب دول أخرى في مواجهة كورونا قال عبد الأمير إن “العراق لم يتخذ أي قرار بتطبيق “مناعة القطيع”، هكذا قرار غير أخلاقي لأنه سيزيد من الوفيات ويسجل الكثير من الإصابات”.

ولفت إلى أن “مناعة القطيع من الممكن أن تطبق بعد تلقي 70% من المواطنين اللقاح المعتمد”.
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