المعموري: ديالى عانت الأمرين من العمليات الإرهابية

قال النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، طالماً نبهنا من خطورة الوضع الأمني في محافظة ديالى وحذرنا من استغلال بقايا العصابات الإرهابية للثغرات الأمنية من أجل تنفيذ أجندتها الإجرامية.

وبين أنه دعا القيادات العسكرية في الحكومتين المركزية والمحلية إلى ضرورة إرسال قطعات عسكرية إضافية لمسك المناطق الرخوة.

وأوضح المعموري، أن ديالى عانت الأمرين من العمليات الإرهابية وما خلفته من تداعيات هددت السلم المجتمعي وعرضت أغلب مناطق المحافظة للدمار.

وأشار إلى أن محافظة ديالى ما زالت تنزف دماً دونما وجود معالجات حقيقية وواقعية للمشكلات الأمنية التي يعلم بها القاصي والداني.

وأكد المعموري وفقا للبيان، أن المجزرة التي حصلت في قرية الخيلانية شمالي قضاء المقدادية والتي أودت بحياة عدد من الشهداء الأبرياء تؤشر وجود خلل أمني يهدد المحافظة برمتها ، مطالباً الأجهزة الأمنية الماسكة للأرض بتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.