الجبوري: سليماني يتحمّل قرار تدمير أهل السنة بالعراق وهو الذي نصّب الحلبوسي رئيسا للبرلمان

قال النائب السابق مشعان الجبوري، إن قوى سياسية تتجه نحو إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكن هذا لن يتم الا بعد تهيئة البديل الأفضل.

وأضاف الجبوري في تصريحات متلفزة، إن "قاسم سليماني هو الذي نصّب الحلبوسي".



وتابع: الجبوري أن "قاسم سليماني اختار الحلبوسي رئيسا للبرلمان، بعد ان أدى القسم والولاء في بيت أبو مهدي المهندس".



وقال الجبوري، إن "سليماني هجم على السنة وجعل (كل واحد جوة نجمة)" بحسب تعبيره.



وأضاف الجبوري أيضا، أن "سليماني هو الذي اطلق سراح سجناء الدواعش والقاعدة والإرهاب، وساعد على اعطاءهم الفرصة لكي يتشكلوا".



واتّهم الجبوري، سليماني بأنه "كان جزءً من قرار سحب القوات الامنية من الموصل بل هو صاحب القرار في كل ما تعرّض له السنة".



واستطرد: "هو صاحب القرار الفعلي والقائد في عمليات الفصائل الولائية التي قامت بتغييب اولادنا بالآلاف واعدمتهم بالصحاري".



وقال أيضا: " قاسم سليماني يتحمل بنسبة ٩٠ ٪ من مسؤولية القرار في كل التدمير الذي تعرض له اهل السنة بالعراق".