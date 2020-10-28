وزارة الثقافة تكشف حقيقة إغلاق متحف "عبد الكريم قاسم"

نفت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نية الوزارة إغلاق متحف الرئيس الراحل عبد الكريم قاسم.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أقوالاً من مصادر مجهولة، ادَّعت فيها نية الوزارة إغلاق متحف الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم".

وأوضح أن "الوزارة تنفي تلك الأقوال غير الدقيقة، وتؤكد سعي الوزارة إلى تعزيز المتحف المذكور وتطويره لما يمثله من رمزيةٍ تاريخيةٍ في حياة الشعب العراقي".

وأضاف البيان، أنّ "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم سبق أن وجّه بإصدار دليلٍ لمقتنيات المتحف، وتاريخها، ومناسباتها لدى زيارته للبيت التراثي في بغداد المخصص كمتحفٍ للرئيس الراحل عبد الكريم قاسم في الرابع والعشرين من شهر آب الماضي، مشجعاً إدارته على فتح أبوابه أمام المواطنين وتطويره".

وختم البيان بالقول: "نهيب بالأقلام الشريفة توخي الدقة في تناقل الأخبار من مصادر موثوقة".



