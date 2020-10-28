التميمي: قائد عمليات ديالى يتحمل مسؤولية جريمة "الخيلانية"

قال النائب همام التميمي، إنه يستنكر الجريمة البشعة التي أدت إلى استشهاد أحد شيوخ عشيرة بني كعب في ديالى وأربعة من أفراد عائلته وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وبين أن هذه الجريمة لا تختلف عن سابقاتها التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق أهالي المقدادية.

ودعا التميمي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى متابعة الملف الأمني في محافظة ديالى ومحاسبة المقصرين، مشيرا إلى أن قائد عمليات ديالى تقاعس عن اداء واجباته المكلف بها وانشغل بأمور ثانوية فيها غايات شخصية كالسيطرات والطرق.

وأوضح أن بعض مناطق محافظة ديالى غير مستقرة امنيا وسبق ان حذرنا من استغلالها وعلى الجهات الامنية سد تلك المناطق عسكريا وعدم السماح بخلايا داعش الإرهابي من التمركز بها واعادة نشاطها لاستهداف المواطنين الأبرياء.