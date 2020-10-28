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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020 12:43 م

كوجر: تأخر الرواتب ليس له علاقة بقانون الاقتراض

جمال كوجر

قال جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية، إن تأخر الرواتب ليست له علاقة بقانون الاقتراض وعلى الحكومة ان تفهم عدم وجود هذا الربط ولن نسمح لها بهذا الأمر، مبينا أن القرض لن يتعدى 15 تريليون دينار كحاجة فعلية للحكومة.

وأضاف كوجر، أن تأخر صرف الرواتب ليس مسؤولية اللجنة المالية بل بالعكس كان هناك توجه داخل اللجنة برفض قانون الاقتراض ولكنّ هناك ضغطاً من قبل بعض الأعضاء باتجاه تشريعه، مشيرا إلى أن مديونية العراق بلغت 124 مليار دولار.

وبين كوجر، أن القانون لن يمضي بسهولة هذه المرة وستكون هناك استضافة اليوم الاربعاء لمسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن صرف رواتب الموظفين، وكذلك ستكون هناك استضافة لكل من وزير المالية وشخصيات من وزارة التخطيط تباعا في الايام المقبلة.

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