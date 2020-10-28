الكاظمي يعين المهندس علاء معن أميناً لبغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أعفى منهل الحبوبي من منصب أمين بغداد.



وقال المصدر، إن "الكاظمي أعفى منهل الحبوبي من أمانة بغداد لأسباب صحية، وعيّن المهندس علاء معن أميناً لبغداد، خلفاً للأمين المعفي".



وفي وقت سابق، قدم أمين العاصمة بغداد، منهل الحبوبي، استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بسبب عارض صحي أضطره إلى ذلك، بعد أقل من شهر على تسلمه المنصب بشكل رسمي.