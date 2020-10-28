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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020 12:15 م

تحالف سائرون يجمد النائب جواد الساعدي.. ويقدم اعتذاراً رسمياً

جواد الساعدي
أعلن تحالف سائرون، اليوم الأربعاء، عن تجميد النائب جواد الساعدي عن العمل السياسي والإعلامي، مع تقديم اعتذار رسمي، على خلفية مقطع فيديو، ظهر فيه الساعدي وهو يوبخ احد مدراء البلدية في بغداد وتصويره.

وذكر التحالف في بيان، أن "التحالف يؤكد على احترام مؤسسات الدولة وإيمانا منا بضرورة استخدام الطرق الدستورية والقانونية في عملية الرقابة النيابية على عمل الدوائر الحكومية".

وأضاف البيان، أنه "بعد اطلاعنا على مقطع الفيديو الذي نشره مكتب النائب جواد حمدان الساعدي والذي يظهر فيه تجاوزه على مدير وموظفي بلدية الحسينية، وهو تصرف غير مقبول وإساءة لتحالف سائرون والمؤسسة التشريعية".

وتابع البيان "لذا تقرر تجميد النائب "جواد حمدان الساعدي" لمدة ثلاثة أشهر عن العمل السياسي والإعلامي وتعليق عملة الرقابي وعدم زيارته لأية مؤسسة حكومية مع تقديمه اعتذارا رسميا للدائرة المذكورة و عليه الالتزام بذلك وفقا للسياقات الإدارية المعمول بها داخل التحالف".
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