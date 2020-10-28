بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 30 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
بلاسخارت: الأمم المتحدة تدعم عودة النازحين العراقيين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة البرلمان العربي يجدد وقوفه مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره اقتراحات بتقسيم نينوى إلى 8 مناطق بالنسبة للدوائر الانتخابية مقتل مزارع وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين في ديالى الصحة العراقية ترد على مخاوف تأثير الأزمة المالية على استيراد لقاح كورونا المعموري: ديالى عانت الأمرين من العمليات الإرهابية الجبوري: سليماني يتحمّل قرار تدمير أهل السنة بالعراق وهو الذي نصّب الحلبوسي رئيسا للبرلمان أيقونة تظاهرات تشرين.. مسيرة طلابيّة تحيي ذكرى "صفاء السراي" تطوف بغداد وزارة الثقافة تكشف حقيقة إغلاق متحف "عبد الكريم قاسم" الكاظمي يقسم مواقف المتظاهرين.. وانقسام حاد في ساحة التحرير
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020 12:07 م

الحبوبي يعلن استقالته من منصب أمين بغداد.. ويوجه رسالة إلى الكاظمي وأبناء العاصمة

1

قدم أمين بغداد منهل الحبوبي، استقالته من المنصب إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما عزا السبب إلى عارض صحي. 

وذكر الحبوبي في بيان استقالته، "في اللحظة التي كلفني فيها رئيس الوزراء بتولي أمانة بغداد كنت قد استعدت حلما لطالما سكن ذاكرتي، حلم لبغداد الجميلة الغافية على ضفة دجلة، المدينة التي فارقتها ولم تفارقني، لتسكن داخلي أينما حللت تلك المدينة التي ألقت صعاب السنوات والمعاناة والإهمال اثارة على وجهها فبدي متكدرة ، حلم البغداديين عن استعادة بغداد لألقها و توفير الخدمات لسكانها بما يليق بهم". 

وأضاف، "وللأسف، وبعد فترة قصيرة من شروعي بمهامي، باغتني عارض صحي جدي يتطلب علاجا طويل الأمد خارج العراق أضطرني الى تقديم استقالتي من المنصب الي أخي رئيس مجلس الوزراء الذي كان منحني كل الثقة والدعم وشاركني الحماسة لخدمة بغداد وأهل بغداد". 

وعبّر بالقول، "يحزنني أن أضطر بعد فترة قصيرة من تسلمي المسؤولية الى مغادرة بغداد، ولكني بعد التباحث مع رئيس الوزراء وتبادل الأفكار، كلي أمل ورجاء أن أمين بغداد الجديد سيكون على قدر ثقة الرئيس وثقة أهالي بغداد ويحمل من الصفات والمؤهلات ما يجعله أهل لهذه المسؤولية الكبيرة". 

وتابع، "ورغم أسف الاضطرار، أشعر بأمل كبير بان بغدادنا أمام فرصة تاريخية لاستعادة كل ما فقدت ولتكون باذن الله في مصاف العواصم العالمية، ومصدر ثقتي إدراكي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صادق في سعيه الى توحيد العراقيين وجمع الكلمة من أجل خدمة بلادنا، رغم التحديات الجسيمة التي نعرفها جميعا كما نعرف ان وحدة كلمتنا وإصرارنا على أن تبني منهج البناء والاعمار بديلا عن منهج الهدم والتبديد هي طريقنا نحو تجاوز هذه المرحلة الحساسة". 

وختم قائلاً، "فخور بالثقة التي منحت لي من رئيس الوزراء ومن أهلي في بغداد وكل من تواصل معي من أخواني وأخوتي وأبنائي في ساحات التظاهر، ومن زملائي في أمانة بغداد ومن أستاذة الجامعات والطلبة والمفكرين ومنظمات المجتمع المدني، الذين تبرعوا للعمل معي من أجل بغداد، وسأكون بإذن الله عونا لهم ولأمين بغداد الجديد في كل ما يمكنني تقديمه". 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الصين وايران

تتضمن منح قواعد عسكرية وجزر للصين.. نشطاء إيران: الاتفاقية مع الصين كارثة على العالم 30 تشرين الأول 2020 02:29 ص

بهاء الأعرجي

بهاء الأعرجي في نوبة صراحة: نجاح الكاظمي يعني فشل أحزاب إيران ونوري المالكي.. والرواتب غير موجودة 29 تشرين الأول 2020 10:56 م

هجوم ارهابي نيس فرنسا

يسقط الإرهاب السنّي والشيعي.. الإسلام لا يعرف القتلة ولا يبرر أجندات قطع الرؤوس 29 تشرين الأول 2020 09:52 م

الكعبي

من طهران.. القاتل أكرم الكعبي يهدد بعمليات إرهابية مميتة ضد القوات الأمريكية 29 تشرين الأول 2020 09:00 م

بورصة ايران تنهار1

البورصة الإيرانية تنهار والاقتصاد يهبط لمستوى سحيق بسبب إرهاب خامنئي 29 تشرين الأول 2020 08:07 م

ساحة التحرير

مراقبون يكشفون مخطط الكاظمي والصدر للقضاء على ثورة تشرين 29 تشرين الأول 2020 01:51 م

جرف الصخر

"جرف الصخر" ثكنة عسكرية إيرانية – ميليشياوية بها سجون سرية للمعتقلين السنّة ومنشآت عسكرية خارج سيطرة الدولة 29 تشرين الأول 2020 02:27 ص

ميليشيا حزب الله وحسن نصر الله وخامنئي

صفعة على وجه الإرهابي نصر الله من التشيك.. الميليشيا إرهابية ومراقبون: الحلقة تضيق حول حزب الله بعد ضياع لبنان 29 تشرين الأول 2020 01:26 ص

التعليقات