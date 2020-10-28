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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020 11:57 ص

مفوضية الانتخابات تعلن أعداد الأحزاب المتنافسة في الانتخابات المقبلة

مفوضية الانتخابات

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أن مفوضية الانتخابات سجلت 230 حزباً متنافساً بينها أحزاب جديدة.

وكشف الهنداوي عن تواصل وتقدم الجهود الحكومية لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إكمال استعداداتها لإنجاز انتخابات ديمقراطية مقبولة وطنيا ودوليا ونزيهة وشفافة وحرة وتحترم مبادئ الدستور والمعايير الدولية.

وأشاد الهنداوي بالخبرات المتميزة لعدد كبير من العاملين في مفوضية الانتخابات، معربا عن ثقته بقدرتها على القيام بمهمتها على أحسن وجه.

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي شدد على أهمية الدعم الدولي سواء في مجال التدريب والدعم والمتابعة أو في مجال مراقبة الانتخابات في جميع المراحل بدءاً من تسجيل الناخبين بايومتريا حتى المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية.

وأكد أن المفوضية سجلت انطلاقة ملحوظة في مجال تسجيل الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية وكذلك في مجال تسجيل الأحزاب المتنافسة والتي بلغ عددها حاليا نحو 230 حزبا بينهم أحزاب جديدة.

وبيّن أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تواصل عقد اجتماعاتها لبحث خططها الخاصة لحماية الانتخابات، داعيا البرلمان إلى توظيف حيويته الراهنة لتعديل قانون المحكمة خلال الأيام القادمة.

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