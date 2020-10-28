جدول أعمال البرلمان اليوم يخلو من قانون "الاقتراض" ويستكمل الدوائر الانتخابية

من المقرر أن يعقد مجلس النواب في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء جلسة لاستكمال التصويت على الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات.



وصوت مجلس النواب بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء على الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية بمحافظة نينوى في قانون الانتخابات فيما أرجأ الخاصة بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.



وكان البرلمان، قد صوت قبل أيام قلائل على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، باستثناء محافظتي كركوك ونينوى جراء عدم التوصل إلى توافق بشأن التقسيم.



ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والأنبار وأربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى.