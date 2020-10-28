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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020 11:25 ص

الباوي: حكومة الكاظمي لم تبذل جهدا لمكافحة غلاء الأسعار المتعمد من قبل مافيات وتجار يضطهدون الشعب

الكاظمي
قال المحلل السياسي حازم الباوي، إن الحكومة انشغلت بملفات أغلبها جانبية ولم تبذل جهدا لمكافحة غلاء الأسعار المتعمد من قبل مافيات وتجار يضطهدون الشعب بنحو لا يوصف في ظل ازمات اقتصادية وصحية تجتاح البلاد وتجعل من كسب لقمة العيش مهمة عسيرة.

وأضاف أن الحكومة ينبغي لها النزول إلى الشارع وتحسس معاناة الناس وكبح جماح تجار الجملة والعمل على خفض أسعار الخضار والفواكه والبقوليات.

ولفت الباوي إلى أن الحكومة عجزت عن ضبط سعر بيض المائدة، متسائلا: هل بإمكانها أن تضبط الحدود والكمارك وملفات الفساد الكبرى وتضع اليد على موارد الاقتصاد المبعثرة.
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أخر تعديل: الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020 11:28 ص
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