إصابة مدير صحة نينوى بفيروس كورونا

افاد مصدر طبي يوم الاربعاء بإصابة مدير صحة نينوى فلاح الطائي بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر إن نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت للطائي قبل يومين كانت موجبة اي انه مصاب بالوباء اما الاعراض فقد ظهرت عليه قبل 5 ايام.

وكشف المصدر ذاته بان الطائي قد حجر نفسه في منزله ولم يفصح عن اصابته امام وسائل الاعلام وهو الآن يدير أعمال الدائرة ويوقع البريد من داخل منزله الواقع في حي المالية شرقي المدينة .



