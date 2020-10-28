علاء معن أمينا جديدا لبغداد خلفا للحبوبي

اصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، قرار اعفاء منهل الحبوبي من امانة بغداد، بعد استقالة تقدم بها الأخير لأسباب قال إنها صحية.

وقال مصدر حكومي إن الكاظمي أصدر قراراً بتعيين المهندس علاء معن اميناً جديداً لبغداد.

وكان الحبوبي أوضح في استقالة مكتوبة، أنه تعرض لعارض يتطلب علاجاً طويل الأمد خارج العراق، اضطره الى تقديم الاستقالة.