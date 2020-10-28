المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة

أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس والتي ذكر فيها أن العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية وكراهية الاسلام تسمم المجتمعات ويجب مواجهتها في كل مرة وفي كل مكان.



وقال أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في بيان له بهذا الشأن ، أن المجلس يدعم بقوة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ، ويؤكد أهمية مواجهة العنصرية والتطرف وكراهية الأخر بمختلف الطرق ولا سيما منها التثقيفية والتوعية ، وهو ما يعمل عليه ومن أجله المجلس العالمي للتسامح والسلام من خلال حشد ودعم كافة الجهود الداعية الى نبذ ومواجهة هذه الافكار الهدامة والمسمومة والتي من شأنها تأجيج الصراعات وافتعال الأزمات واشعال نيران الصراعات في المجتمعات وبين الدول.



وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ، أن المجلس يدعم بقوة كل توجهات الأمم المتحدة من أجل نشر التسامح و السلام ويسعى دوما للعمل معها ومع منظماتها المعنية من أجل بذل كل الجهود الممكنة على كافة الأصعدة الدبلوماسية والبرلمانية والثقافية والتعليمية وفي مجال الاعلام بهدف مواجهة العنصرية والتطرف ونشر المحبة والتسامح والسلام حول العالم وزرع ثقافتها لدى الأجيال حتى ننعم جميعاً بمستقبل عالمي أكثر تعايشاً وتسامحاً وسلاماً .