القبض على أحد المطلوبين بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال في بغداد

ألقت قوات الشرطة الاتحادية القبض على احد المطلوبين بتمويل الإرهاب وغسيل الاموال في بغداد.



وقال بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ، ان قوة من الفرقة الأولى القت القبض على احد المطلوبين وفق الماده القانونية ٣٦ من قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب ورد اسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبين، يرافقه شخصان ، قاما بالاعتداء على احدى المفارز المنفذة للواجب.

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