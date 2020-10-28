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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020 10:23 ص

القبض على أحد المطلوبين بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال في بغداد

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ألقت قوات الشرطة الاتحادية القبض على احد المطلوبين بتمويل الإرهاب وغسيل الاموال في بغداد.

وقال بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ، ان قوة من الفرقة الأولى القت  القبض على  احد المطلوبين وفق الماده القانونية ٣٦ من قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب ورد اسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبين،  يرافقه شخصان ، قاما بالاعتداء على احدى المفارز المنفذة للواجب.
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