الإعدام لامرأة وعشيقها بعد إدانتهما بقتل زوجها وحرق جثته في بغداد

أعلن مصدر أمني عن الحكم بإلاعدام لامرأة وعشيقها إثر إدانتهما بقتل زوج المرأة وحرق جثته في بغداد.

وقال المصدر إن "محكمة الكرخ حكمت بالاعدام شنقا حتى الموت لامرأة ورجل وذلك عن ارتكابهما جريمة الاتفاق والاشتراك بقتل زوج المحكومة من خلال طعنه بالسكين في رقبته وخنقه بواسطة (شال) نسائي ومن ثم حرق جثته خارج الدار ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد.