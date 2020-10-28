نائب : البرلمان سيخفض السقف المالي لقانون تمويل العجز

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ان مجلس النواب سيخفض بشكل كبير السقف المالي لقانون تمويل العجز المالي.



وقال جابر ، ان “مجلس النواب سيقوم بخفيض السقف المالي الذي وضعته الحكومة ضمن قانون تمويل العجز والبالغ ٤١ ترليون دينار”، لافتا الى ان “هنالك ملاحظات نيابية حول القانون وسيتم اجراء تعديلات كبيرة على فقرات القانون.

واضاف ان “القانون سيمرر قريبا بعد اتمام التعديلات الازمة عليها والتي تتعلق بالسقف المالي”، مبينا ان “مجلس النواب سيقوم قريبا باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي لمناقشة اسباب الازمة المالية الراهنة.