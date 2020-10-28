أثيل النجيفي يكشف سبب سعي نواب جبهته إلى إقالة الحلبوسي

كشف القيادي في الجبهة العراقية، أثيل النجيفي، عن سبب سعي نواب في الجبهة الى اقالة وتغيير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه.



وقال النجيفي، إن "الجبهة العراقية الجديدة، هدفها التنسيق والعمل من الآن ولغاية انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وليس لها اي علاقة بما بعد هذا التاريخ، وهذه الجبهة تهدف الى تنسيق المواقف في الوقت الحاضر ما بين النواب الذين دخلوا بهذه الجبهة والاهتمام بالقضايا الضاغطة في المجتمع السني.



واضاف ان "قضية اقالة وتغيير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من ضمن القضايا المطروحة في الجبهة، مشيرا الى ان هناك رغبة بهذا الأمر من قبل النواب الذين انشقوا عن الحلبوسي واختلفوا معه، فهم يرون ان الحلبوسي استغل منصبه وصلاحياته لملاحقة خصومة السياسيين وملاحقة ومنافسيه ولهذا وضعه اصبح غير مقبول لكثير من هؤلاء النواب ولهذا هناك سعي لتغييره .

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