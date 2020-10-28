بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 30 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
بلاسخارت: الأمم المتحدة تدعم عودة النازحين العراقيين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة البرلمان العربي يجدد وقوفه مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره اقتراحات بتقسيم نينوى إلى 8 مناطق بالنسبة للدوائر الانتخابية مقتل مزارع وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين في ديالى الصحة العراقية ترد على مخاوف تأثير الأزمة المالية على استيراد لقاح كورونا المعموري: ديالى عانت الأمرين من العمليات الإرهابية الجبوري: سليماني يتحمّل قرار تدمير أهل السنة بالعراق وهو الذي نصّب الحلبوسي رئيسا للبرلمان أيقونة تظاهرات تشرين.. مسيرة طلابيّة تحيي ذكرى "صفاء السراي" تطوف بغداد وزارة الثقافة تكشف حقيقة إغلاق متحف "عبد الكريم قاسم" الكاظمي يقسم مواقف المتظاهرين.. وانقسام حاد في ساحة التحرير
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020 09:49 ص

كاسميرو ينقذ ريال مدريد من الخسارة الثانية في دوري الأبطال

البرازيلي كاسميرو
عاد ريال مدريد من بعيد ليتعادل مع مضيفه الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين لمثلهما في الوقت القاتل من المباراة.  

ويدين متصدر الدوري الإسباني بهذا التعادل لنجمه البرازيلي كاسميرو الذي صنع هدف تقليص الفارق لكريم بنزيما، وعاد في الوقت الممدد ليدرك التعادل.  

وبذلك يكون المرينغي قد نجا من الخسارة الثانية له في مستهل مشوار دوري الأبطال، بعد هزيمة سبقت الكلاسيكو أمام شاختار الأوكراني.  

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بيرلو

بيرلو يكشف أسباب هزيمة يوفنتوس أمام برشلونة بأبطال أوروبا 29 تشرين الأول 2020 11:32 ص

الدوري

غداً.. انطلاق 5 مباريات في ثاني جولات الدوري الممتاز 29 تشرين الأول 2020 11:30 ص

ماريا بارتوميو

استقالة جماعية لإدارة برشلونة برئاسة بارتوميو 28 تشرين الأول 2020 10:09 ص

كريستيانو رونالدو

بيليه: رونالدو هو أفضل لاعب في العالم على الصعيد الحالي 26 تشرين الأول 2020 11:35 ص

نهضة بركان

نهضة بركان المغربي يفوز على بيراميدز المصري ويتوج بلقب الكونفدرالية الإفريقية 26 تشرين الأول 2020 09:37 ص

جريزمان

صحيفة فرنسية: برشلونة لا يفكر في رحيل أنطوان جريزمان في الشتاء 24 تشرين الأول 2020 12:28 م

160-134752--2_15f92a6c81431f

"الرسم بالقهوة".. فنان عراقي يبدع لوحاته بطريقة فريدة 23 تشرين الأول 2020 02:06 م

طلاء

وداعا لأجهزة التكييف.. طلاء جديد يبرّد المباني 23 تشرين الأول 2020 01:46 م

التعليقات