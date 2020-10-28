طلال الزوبعي يتهم الحلبوسي بالتفرد في القرارات بما يخدم مصالحه السياسية

اتهم النائب عن الجبهة العراقية طلال الزوبعي ، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، بالتفرد بالقرار داخل مجلس النواب بما يخدم مشروعه السياسي.

وقال الزوبعي ، أن “الحلبوسي لديه ميول للقوى السياسية الكبيرة في اتخاذ أي قرار نيابي.

واضاف أن “هناك تفردا واضحا ويذهب مع رأي القوى الكبيرة لضمان الدفاع عن الية التصويتات داخل مجلس النواب والتي بعضها مخالفه للقانون”، مشيرا الى ان “هناك ملاحظات على ادائه لاسيما فيما يتعلق بتمرير الدوائر الانتخابية المتعددة.

واوضح ان “الحلبوسي يتفرد باتخاذ القرارات ومصادرة رأي الآخرين لضمان التصويتات التي تخدم مشروعه السياسي داخل مجلس النواب.