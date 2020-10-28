الاقتصاد النيابية: سيعاد النظر بقانون تمويل العجز قبل عرضه للتصويت

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان قانون تمويل العجز بالرواتب سيعاد النظر به قبل عرضه للتصويت،.

وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي ، ان “الحكومة تحتاج ٣ ترليون شهريا لتأمين الرواتب حيث اجمالي المبالغ لثلاثة اشهر هو ٩ ترليون دينار فقط”، لافتا الى ان “قانون تمويل العجز لا يمكن تمريره بالصورة الحالية حيث ان المبالغ التي طلبتها الحكومة هي ٤١ ترليون دينار وهذا امر مبالغ به.



واضاف ان “القانون سيتم اعادة النظر به قبل عرضه للتصويت والقراءة الثانية”، مبينا ان “جدول اعمال الجلسات المقبلة سيكون خاليا من قانون تمويل العجز المالي.