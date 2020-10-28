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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020 09:40 ص

علاوي : تفصيل قانون الانتخابات وفق مقاسات البعض سيؤدي لنتائج لا تمثل الشعب

علاوي
أكد الدكتور اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية ان مجلس النواب ودون اغلبية فصّل قانون انتخابات جديد وفق مقاييس بعض الكتل والاحزاب الحاكمة، محذراً من انعكاس ذلك سلباً على الاجواء الانتخابية ويؤدي الى فشلها كما فشلت انتخابات ٢٠١٨ وما سبقها، وبالتالي الاضرار باوضاع العراق المعقدة والشديدة الخطورة .

 وقال في بيان صحفي ان قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب سيعزز الانقسامات التي يشهدها البلد على صعيد السلطات النيابية والقوى المكونة للمجلس، وسيضعف من دور النائب ويعزز المناطقية على حساب مصلحة البلد العليا، وسيرتد على حكومةٍ لن تستطيع القيام بمهامها المطلوبة .

وحذر علاوي من استفادة القوى المنفلتة -امنياً- من هذا القانون الذي سيكرس الطائفية والمحاصصة وسينتهي باجراءات واضحة لتقسيم البلاد -لا سمح الله- داعياً في الوقت ذاته الساسة الوطنيين والعقلاء والسلطات التنفيذية القضائية للتدخل العاجل قبل فوات الاوان .

 وقال " كنا نأمل ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة او ان تكون كل محافظةٍ دائرةً انتخابية واحدة للخلاص من الجهوية والمناطقية  .
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