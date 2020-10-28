ملا طلال يستبعد رفض البرلمان لقانون الاقتراض

استبعد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال قيام البرلمان برفض قانون الاقتراض مشيرا الى انه قد يعمد إلى خفض نسبة الاقتراض لتمويل العجز في ميزانية البلاد.

وقال في تصريحات صحفية إلى أن "الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين"، مضيفاً أن "مضاعفه الإيرادات الخاصة مهم جداً، وأن نسبة الاعتماد على النفط كبيرة جداً، وهذا خطأ.

واضاف ملا طلال إن "الحكومة ماضية بمعالجة ذلك من خلال ورقة الإصلاح الاقتصادي المسماة بالورقة البيضاء

واشار الى عدم وجود نية لدى الحكومة لطبع عملة لسد عجز الرواتب، موضحا أن "الحفاظ على سعر الصرف أهم مهام السياسة النقدية.



واوضح ان امام المتظاهرين فرصة كبيرة لتنظيم انفسهم سياسياً والمشاركة في الانتخابات."