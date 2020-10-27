إعادة افتتاح المنطقة الخضراء أمام سير المركبات

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، افتتاح المنطقة الخضراء وسط العاصمة أمام سير المركبات بعد يومين من ذكرى إحياء ثورة تشرين الأول.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، إنه تم فتح المنطقة الخضراء أمام سير المركبات، مبينا انه فتح الخضراء من جسر المعلق وباتجاه العلاوي ومن جهة القادسية.



وأضاف أن جهة الخضراء لازالت مغلقة من جهة الصالحية باتجاه جسر الجمهورية لكن لدينا نية بفتح الجسر.



وفي وقت سابق وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح المنطقة الخضراء من الساعة السادسة صباحا ولغاية الخامسة مساءً.

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