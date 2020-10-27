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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 27 تشرين الأول 2020 04:07 م

الكاظمي: عصابات منفلتة أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي

الكاظمي فوك
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن المحتجين أحبطوا محاولة لحرف مسار التظاهرات من قبل جماعات "منفلتة وعصابات".

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن "جولتنا الأوربية كانت نتائجها جيدة وساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق وتوقيع مذكرات مع الدول في مجالات منها النقل والزراعة والتعليم والثقافة" .

وأضاف أن "فرنسا وبريطانيا وألمانيا رحبت بالإصلاحات الاقتصادية والادارية التي نقوم بها وبالورقة البيضاء ووصفتها بالمشجعة" .

ونوه الكاظمي إلى أنه "كان هناك ارتياح من قبل الدول التي زرناها لتحديد موعد الانتخابات التشريعية واعلنت دعمها لإجرائها".

واستطرد بالقول "نشيد بانضباط الأعداد الكبيرة من المتظاهرين وبصبر ومهنية قواتنا الأمنية".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن "جماعات منفلتة وعصابات ارادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي والمتظاهرون رفضوا ذلك".

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